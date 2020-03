Polizeieinsatz in Justizvollzugsanstalt

Luxemburg: Gefängnisinsassen zetteln Aufstand an

26.03.2020, 13:39 Uhr | dpa

In einer Haftanstalt in Luxemburg randalieren Insassen und lösen einen Polizeieinsatz aus. Verletzt wird niemand. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Eine heftige Auseinandersetzung zwischen rund zwei Dutzend Gefängnisinsassen in der Haftanstalt im luxemburgischen Schrassig hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. 25 Gefängnisinsassen hätten im Inneren randaliert, teilte die Polizei in Luxemburg am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Es entstand allerdings ein Schaden im Gefängnis. Der Grund für die Streitigkeiten war zunächst nicht bekannt. Zu dem Einsatz waren mehrere Einheiten der Polizei ausgerückt, darunter eine Spezialeinheit und eine Hundestaffel.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen angeordnet. In der Haftanstalt sind rund 600 Strafgefangene untergebracht.