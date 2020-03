In einem Supermarkt

Soest: Rentner hält Ladendieb fest – und lässt nicht locker

30.03.2020, 12:16 Uhr | dpa

Polizisten in Nordrhein-Westfalen: In einem Supermarkt hat ein Rentner einen Ladendieb festgehalten bis die Polizei eingetroffen ist. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In Soest in Nordrhein-Westfalen hat ein Rentner einen Mann festgehalten, der zuvor versucht hatte, einen Diebstahl zu begehen. Der 76-Jährige ließ auch dann nicht los, als der mutmaßliche Täter mit dem Coronavirus drohte.

Ein rüstiger Rentner hat in einem Supermarkt im nordrhein-westfälischen Soest einen mutmaßlichen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 28-jährige Tatverdächtige wollte am Freitag nach einem von Zeugen beobachteten Diebstahlsversuch aus dem Geschäft fliehen, wie die Polizei am Montag in Soest mitteilte. Dabei machte er aber die Rechnung ohne den 76-jährigen Rentner.

Denn der Senior hielt den mutmaßlichen Dieb fest und ließ nicht mehr locker – auch nicht, als der alkoholisierte 28-Jährige vorgab, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und damit drohte, den Rentner anzuspucken. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam, um weitere Straftaten des Manns zu verhindern.