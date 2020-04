Angriff in Niedersachsen

15-Jähriger auf der Straße erstochen

08.04.2020, 11:31 Uhr | AFP

Im niedersächsischen Celle ist ein 15 Jahre alter Junge erstochen worden. Der Angriff kam aus dem Nichts, der Täter wurde gefasst.

Offenbar unvermittelt und grundlos ist im niedersächsischen Celle ein 15-Jähriger auf offener Straße von einem 29-Jährigen erstochen worden. Der Jugendliche sei am Dienstagabend mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er von dem Täter attackiert worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Celle und Lüneburg am Mittwoch mit. Das Opfer stammt aus dem Irak. Der Verdächtige ist demnach deutscher Staatsbürger.

Nach Angaben der Ermittler hatte sich der mutmaßliche Täter vor dem Angriff laut Zeugen in einem Hauseingang aufgehalten. Er habe dann "plötzlich und unvermittelt und mutmaßlich auch grundlos" mit einem "Stichwerkzeug" auf den in Celle lebenden 15-Jährigen eingestochen, hieß es weiter. Der Jugendliche kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

Augenzeugen hielten den 29-Jährigen fest und übergaben ihn an eintreffende Polizisten. Bei seiner Festnahme habe der Verdächtige "verwirrt" gewirkt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Seine Motivlage sei unklar, es gebe dazu bislang keine konkreten Anhaltspunkte. Der Mann habe sich noch nicht geäußert.