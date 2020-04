Verfolgungsjagd in Berlin

Autofahrer flieht vor Polizei und kracht gegen Haus

13.04.2020, 15:13 Uhr | dpa

In Berlin ist eine Verfolgungsjagd in einer Hauswand geendet. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Drei Insassen eines Autos sind bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Berlin verunglückt. Polizisten wollten den Wagen am frühen Montagmorgen im Wedding anhalten, als der Fahrer Gas gab, wie ein Sprecher sagte. An einer Kreuzung habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren; das Auto krachte in eine Hauswand.



Alle drei Insassen wurden dem Sprecher zufolge verletzt – wie schwer war zunächst nicht bekannt, ebenso wenig der genaue Unfallhergang.