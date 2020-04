Ermittlungen in Wuppertal

Frauenleiche an Fluss gefunden – Gewaltverbrechen vermutet

13.04.2020, 15:59 Uhr | dpa

Tatort in Wuppertal: An der Wupper wurde eine Frauenleiche entdeckt. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

In Nordrhein-Westfalen ist eine 27-Jährige offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Frau wurde kurz zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Ostersonntag in Wuppertal gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die 27-Jährige war am Abend gegen 20.00 Uhr mit schweren Verletzungen von Passanten in der Nähe der Wupper gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. "Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der als vermisst gemeldeten 27-jährigen Frau feststellen."

Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen, um die Hintergründe und den Tatablauf zu ermitteln. Die Obduktion der Leiche war für Ostermontag angesetzt. Laut Mitteilung galt die Frau als vermisst. In der Nacht sei ein 43-jähriger Mann aus dem Umfeld des Opfers festgenommen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Fundortes waren.