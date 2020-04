Polizei befreit Opfer

Mann hält offenbar Ex-Freundin eine Woche lang gefangen

26.04.2020, 17:26 Uhr | AFP

Die Hamburger Polizei hat eine 39-jährige Frau befreit, die offenbar eine Woche lang von ihrem ehemaligen Lebensgefährten gefangen gehalten wurde. Die Frau blieb unversehrt.

In Hamburg hat ein Mann offenbar seine Ex-Freundin entführt und eine Woche lang gefangen gehalten. Der 50-Jährige habe am Sonntag vor einer Woche die 39-Jährige in der Tiefgarage der ehemals gemeinsamen Wohnung überwältigt, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Gemeinsam mit zwei Komplizen habe er die Frau, die sich von ihm getrennt hatte, in ein Auto gezwungen und sei davongefahren.

Der gemeinsame 18-jährige Sohn des einstigen Paares war demnach Zeuge des Vorfalls; er bleib unverletzt. Das Fluchtauto fand die Polizei den Angaben zufolge später in Schleswig-Holstein. Zudem spürten sie einen weiteren Fluchtwagen auf.

Am Samstag entdeckten sie den Verdächtigen sowie seine frühere Lebensgefährtin demnach im niedersächsischen Nordhorn. Der Mann wurde beim Betreten eines Hauses überwältigt und festgenommen. Die Frau blieb unverletzt.