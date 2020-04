Polizei vermutet Gewalttat

Frauenleiche in der Weser gefunden

29.04.2020, 12:51 Uhr | dpa

Leichenfund in Niedersachsen: Die Polizei findet eine tote Frau in der Weser, die Ermittler vermuten eine Gewalttat.

Im Raum Nienburg ist eine tote Frau in der Weser gefunden worden. Ihre Leiche sei aus dem Fluss geborgen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Details wollte er nicht nennen. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Toten stehe noch aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war die Leiche am frühen Dienstagabend im Wasser in der Nähe der Ortschaft Balge entdeckt worden.



Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden ist.