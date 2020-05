Angriff auf ZDF-Team in Berlin

Moderator Abdelkarim: "Hätte viel tragischer enden können"

02.05.2020, 20:18 Uhr | dpa, t-online.de

Am Rande einer Demonstration am 1. Mai in Berlin wurde ein Kamerateam des ZDF angegriffen. Sechs Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es gab Festnahmen, der Staatsschutz ermittelt. Moderator Abdelkarim äußerte sich am Samstag zu dem Vorfall.

Ein Kamerateam der ZDF-"heute-show" ist am 1. Mai in Berlin-Mitte angegriffen worden. Sechs Mitglieder des Teams wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Kabarettist und Moderator Abdelkarim blieb unverletzt. Er bedankte sich am Samstag auf Twitter bei den Sicherheitsleuten, Zeugen, Polizisten und Rettungssanitätern für ihre Hilfe. "Nach Einschätzung eines Sicherheitsmannes hatten wir Glück im Unglück. Das Ganze hätte auch viel tragischer enden können", schrieb er.

Das heute show Kamerateam, der Aufnahmeleiter, drei Sicherheitsleute und ich wurden von einer sehr aggressiven Gruppe angegriffen. Einige von uns mussten ins Krankenhaus. Zum Glück geht es nach aktuellem Stand aufwärts. Ich wünsche ihnen weiterhin gute Besserung und Erholung. — 𝗔𝗯𝗱𝗲𝗹𝗸𝗮𝗿𝗶𝗺😊 (@AbdelkarimsLP) May 2, 2020

Das siebenköpfige ZDF-Team war am Nachmittag nach Dreharbeiten bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen hatten, von Vermummten angegriffen worden. Laut Polizei wurden sechs Menschen festgenommen, die nach dpa-Informationen dem linken Spektrum zuzurechnen sind.

Die Angreifer seien mit Totschlägern auf das Team losgegangen, zitierte das ZDF Harald Ortmann, den Geschäftsführer der beteiligten Produktionsfirma. Für den Dreh seien vorab drei Sicherheitsleute engagiert worden, erklärte er demnach. Mittlerweile sei dies bei Filmdrehs bei Demonstrationen Standard. Sie seien schwer verletzt worden, als sie dem Tonassistenten und dem Kameramann helfen wollten, sagte Ortmann. "Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten – mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass es ein Mensch nicht überlebt."

Staatsschutz ermittelt zu politischem Hintergrund

Weil ein politischer Hintergrund in Betracht gezogen wurde, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen, wie Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio sagte. Zu weiteren Erkenntnissen wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. "Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff", sagte Slowik.

Die sechs Verdächtigen wurden am Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Bei vier der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei zwei seien keine Haftgründe gegeben gewesen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht weiter zu möglichen Hintergründen der Tat oder der Identität der Festgenommenen äußern.

Die Pressesprecherin der @polizeiberlin zum Vorfall mit dem Kamerateam. pic.twitter.com/y5VA2iBF4c — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) May 1, 2020

Der Angriff geschah nach Angaben des ZDF unweit des Alexanderplatzes, als die Mitglieder des Teams gerade auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen waren. Der Redakteur, der Kameramann und der Kameraassistent sowie drei Security-Mitarbeiter mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Polizeisprecherin hatte zunächst von vier Verletzten gesprochen. Alle sechs hätten das Krankenhaus bereits am Freitag wieder verlassen, hieß es weiter vom ZDF.



Kabarettist Abdelkarim bedankte sich noch am Freitagabend auf Facebook für viele Nachfragen und gute Wünsche. Kamerateam, Aufnahmeleiter, drei begleitende Sicherheitsleute und er seien "von einer sehr aggressiven Gruppe" attackiert worden. Er würdigte die Sicherheitsleute als "Gladiatoren".

Abdelkarim: Der deutsch-marokkanische Komiker (38) gehört seit 2016 zum Team der heute-show. Den Angriff auf sich und die ZDF-Kollegen kommentierte er mit den Worten: "Ich hatte das größte Glück." (Archivfoto) (Quelle: Sven Simon/imago images)



Er ging dabei nicht auf mögliche Hintergründe des Angriffs oder Spekulationen zu den Tätern ein. In der Nähe unweit des Rosa-Luxemburg-Platzes lief eine "Hygienedemo" mit Teilnehmern vor allem aus dem Millieu der Verschwörungstheoretiker und rechten und linken Aktivisten. Entstanden ist die Demonstration aus Protesten gegen die Grundrechtseinschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, nannte den Überfall am Freitag einen Angriff auf die Pressefreiheit. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sagte: "Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit."

Ich wünsche dem Team der @heuteshow, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung. Wir stehen an Eurer Seite! Lasst Euch Euren Humor und Eure Leidenschaft nicht nehmen von feigen Gewalttätern. #heuteshow — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 1, 2020

Am Freitagabend reagierte sogar Außenminister Heiko Maas auf den Vorfall. In einem Post beim Netzwerk Twitter wünschte er "dem Team der heute-show, das heute auf erschreckende Art und Weise angegriffen worden ist, gute Besserung". Maas fügte hinzu: "Wir stehen an Eurer Seite!"





In der Sendung der "heute-show" vom Freitagabend war der Vorfall kein Thema. Sie war bereits vor dem Vorfall aufgezeichnet worden.