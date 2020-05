Einsatzkräfte warteten bereits

Polizei verhindert Massenschlägerei an Hamburger U-Bahnhof

04.05.2020, 09:04 Uhr | dpa

Polizeifahrzeug in Hamburg (Symbolfoto): Jugendliche wollten sich schlagen, die Polizei wartete schon. (Quelle: imago images)

Jugendliche haben sich in Hamburg zu einer großen Schlägerei verabredet. Warum, ist unklar. Die Polizei verhinderte das Aufeinandertreffen der Gruppen an einer U-Bahn-Haltestelle.

Die Hamburger Polizei hat eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehr als 50 Jugendlichen verhindert. Die Jugendlichen hatten sich über die Foto-App Snapchat für Samstag um 17 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zu einer Massenschlägerei am U-Bahnhof Hammer Kirche verabredet, wie die Polizei mitteilte.

Eine Bürgerin habe im Vorfeld von der bevorstehenden Prügelei erfahren und die Polizei wenige Stunden vorher informiert. In der Folge warteten die Einsatzkräfte an der verabredeten Haltestelle sowie zahlreichen weiteren Bahnhöfen der Linie U2 zur angekündigten Zeit auf die Jugendlichen und lösten die Versammlung auf. Einige Jugendliche flüchteten daraufhin in Richtung Berliner Tor, wo sie jedoch schon von Polizeibeamten erwartet wurden.

Insgesamt wurden 50 verdächtige Personen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren angehalten und ihre Personalien festgestellt. Darüber hinaus nahm die Polizei vier Jugendliche in Gewahrsam, die sich den ihnen gegenüber ausgesprochenen Platzverweisen widersetzt hatten. Sie wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben. Der Polizeieinsatz dauerte bis nach Mitternacht an. Zuvor hatte die Boulevard-Zeitung "Bild" von dem Vorfall berichtet.