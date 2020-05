Umstände noch unklar

13 Menschen im US-Bundesstaat Louisiana durch Schüsse verletzt

17.05.2020, 21:31 Uhr | dpa

Im Nordosten des US-Bundesstaats Louisiana sind 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist laut Polizei noch unklar.

Im US-Bundesstaat Louisiana sind 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei sei am Samstagabend alarmiert worden, nachdem in der Stadt Bogalusa im Nordosten des Bundesstaates Schüsse gefallen seien, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Am Tatort hätten die Beamten eine "extrem große Gruppe an Menschen" angetroffen, die offenbar eine Gedenkfeier für einen Anfang Mai ermordeten Mann veranstaltete.



Die Polizei machte keine Angaben, ob es Festnahmen gab. Allerdings hieß es, dass sich zunächst kein Augenzeuge gemeldet habe, um zur Aufklärung des Zwischenfalls beizutragen. Eine der verletzten Personen befand sich laut Polizei im kritischen Zustand.