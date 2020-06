Familie schöpft Hoffnung

Foto aufgetaucht: Neuer Hinweis im Fall Rebecca?

16.06.2020, 17:42 Uhr

Seit eineinhalb Jahren fehlt von ihr jede Spur: Rebecca aus Berlin verschwand aus der Wohnung ihrer Schwester und wurde nie wieder gesehen. Bis jetzt? Ein Foto macht der Familie Hoffnung.

Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von der damals 15-Jährigen Rebecca aus Berlin jede Spur. Nun hat die Mutter von einer anonymen Quelle ein Foto gesendet bekommen, das ein Mädchen zeigt, dass Rebecca sehr ähnlich sehen soll. Lebt der Teenager entgegen der Annahme der Ermittler doch noch?



Brigitte Reusch, Mutter der Vermissten, berichtet RTL, dass sie das Foto über Instagram erhalten habe. "Als ich das Bild sah, schlug mein Herz erst einmal schneller, ich dachte, kann das sein?" Sie habe das Bild dann einer Freundin geschickt und gefragt: "Kann das sein? Ist das Becci?"

Gutachten soll feststellen, ob das Foto Rebecca zeigt

Das Foto zeigt eine junge Frau, die in die Kamera lächelt. Sie hat langes Blondes Haar, trägt ein schwarzes Top und hält ein Weinglas in der Hand. Brigitte Reusch sagt: "Die Haarlänge würde von der Zeit her wieder stimmen." Und dass sie zwei Striche am Hals der jungen Frau auf dem Foto entdeckt habe, die auch Rebecca aufweise. Die Nase hingegen würde nicht ganz passen. Aber: ""Es sind mehrere Faktoren wo man sagen kann: Ja das kann sie sein", so die Mutter weiter.

Fall "Rebecca": Darum ist das Fahndungsfoto problematisch

Der Anwalt der Familie habe das Foto an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Ein anthropologisches Gutachten soll nun Aufschluss darüber geben, ob die Person auf dem Foto wirklich die vermisste Rebecca sein könnte, berichtet die "Bild".

Noch immer ermittelt die Polizei in dem Fall. Immer wieder geht die Hinweisen nach. Nachdem Rebecca aus der Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwand, geriet dieser zunächst unter Verdacht. Die Ermittler gingen schnell von einem Tötungsdelikt aus. Die Familie stellte sich hinter den Schwager, glaubt an seine Unschuld.