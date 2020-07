LIVEVerdächtiger auf der Flucht

Suche nach Bewaffnetem: Polizei nennt neue Details

14.07.2020, 14:10 Uhr | t-online.de

Einsatzkräfte in Oppenau: Die Suche nach dem Flüchtigen (r.) dauert an. (Quelle: imago images)

Noch immer hält die Suche nach einem schwer Bewaffneten die Region um Oppenau im Schwarzwald in Atem. Nun soll es Informationen zum Stand der Ermittlungen geben. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Live-Ticker.

Mit hunderten Polizisten, auch Spürhunden und Hubschraubern sucht die Polizei in der Region um Oppenau im Schwarzwald weiter nach einem schwer bewaffneten 31-Jährigen. Der mutmaßliche Verdächtige hatte am Sonntag vier Polizisten entwaffnet und war dann geflohen. Alle Infos lesen Sie hier.

Nun soll es auf einer Pressekonferenz in Oppenau weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen geben. Verfolgen Sie die PK zur aktuellen Lage hier im Live-Ticker

14:08 Uhr: Schäfer zum weiteren Tathergang: "Die Polizei wurde alarmiert, weil sich in einer Gartenhütte eine Person unberechtigt aufhielt. Zwei Streifenwagen mit vier Beamten sind hingefahren, um die Situation aufzuklären." R. sei dort "eingebrochen". "Auch der Hüttenbesitzer kam hinzu und machte deutlich, dass er die Person dort nicht duldet."

Weiter: "Die Person saß in der Hütte hinter einem Tisch, die Beamten forderten ihn auf, die Hütte zu verlassen. Die Beamten sahen, dass er Pfeil und Bogen abgestellt hatte, und dass er eine Weste trug, in der sich Munition befand. Die Beamten forderten ihn auf, die Gegenstände abzugeben, und leistete den Aufforderungen Folge. Dann wurde er zu einer Durchsuchung aufgefordert, sagte aber 'nein, das lasse ich nicht zu'."



Als dann ein Beamter in die Hütte eintrat, habe der Verdächtige eine bisher nicht sichtbare Pistole gezogen und auf den Polizisten gerichtet. Es handelte sich um eine echte Schusswaffe. In Angst um das Leben des Beamten hätten die anderen ihre Waffen ausgehändigt, R. habe diese dann an sich genommen und sei geflohen.

14:05 Uhr: Oberstaatsanwalt Schäfer bestätigt: "Yves R. wird mit einem europäischen Haftbefehl derzeit gesucht. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung."

14:02 Uhr: Polizeipräsident Renter begrüßt die anwesenden Journalisten, neben ihm sitzt Bürgermeister Gaiser, links neben ihm Oberstaatsanwalt Schäfer.

Vor Beginn der PK: In Oppenau durften Kinder heute wieder zur Schule und in die Kitas gehen, die Teilnahme am Unterricht war aufgrund der Situation allerdings den Eltern freigestellt.

Vor Beginn der PK: Oppenaus Bürgermeister Uwe Gaiser, Polizeipräsident Reinhard Renter vom Präsidium Offenburg und Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer werden sich zur Situation äußern.

Noch in der vergangenen Nacht ging die Polizei neuen Hinweisen nach, ein Objekt in Offenburg würde überprüft, offenbar ohne weitere Erkenntnisse. Gegen den 31-jährigen Verdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, unter anderem wegen des dringenden Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung.