Mehrere Verletzte in Erfurt

Massenschlägerei vor Thüringer Staatskanzlei

18.07.2020, 14:42 Uhr | dpa

Die Thüringer Staatskanzlei: In Erfurt wurden bei einer Massenschlägerei mehrere Menschen verletzt. (Quelle: Steve Bauerschmidt/imago images)

Ein schwer Verletzter, mehrere leicht Verletzte: Das ist die Bilanz einer Schlägerei mit rund 30 Personen vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Auch Polizisten wurden verletzt.

Vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt haben sich in der Nacht zum Samstag etwa 30 Menschen eine Schlägerei geliefert. Dabei wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Auch hinzukommende Polizisten seien verletzt worden, die Zahl der verletzten Beamten war zunächst unklar. Die Polizei nahm vier an der Schlägerei Beteiligte vorläufig fest.

Zu einem Motiv und weiteren Details der Auseinandersetzung, die sich etwa eine Stunde nach Mitternacht ereignete, konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Zuerst hatte MDR Thüringen berichtet.