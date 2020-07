'Ndrangheta im Fokus

Schlag gegen die Mafia – Dutzende Festnahmen

21.07.2020, 11:53 Uhr | dpa

Anti-Mafia-Razzia: In Italien und der Schweiz haben die Polizeibehörden Dutzende Verdächtige festgenommen. (Symbolfoto) (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

In einer koordinierten Aktion haben Ermittler in Italien und der Schweiz 75 Verdächtige festgenommen. Sie sollen der Mafia-Organisation 'Ndrangheta angehören und in illegale Müll-Geschäfte und Drogenhandel verwickelt sein.

Bei einer internationalen Anti-Mafia-Razzia haben Polizeikräfte in Italien und der Schweiz 75 Verdächtige festgenommen. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler Vermögen im Wert von rund 169 Millionen Euro, wie die italienische Finanzpolizei mitteilte.

Den Festgenommenen werden Menschenhandel, Drogenkriminalität, illegale Recycling-Geschäfte und Korruption vorgeworfen. Die Aktion habe sich schwerpunktmäßig gegen Mitglieder der Mafia-Organisation 'Ndrangheta gerichtet. Sie ist im süditalienischen Kalabrien beheimatet, macht ihre kriminellen Geschäfte aber in ganz Europa und weiteren Teilen der Welt.

Behörden ermitteln in 158 Fällen

Beteiligt waren den Angaben nach rund 700 Beamte, gesteuert von Fahndern aus der kalabrischen Hauptstadt Catanzaro, unterstützt von Staatsanwälten und Polizei aus Bern in der Schweiz.

Die Justiz war den Banden schon seit Jahren auf der Spur. Insgesamt liefen Ermittlungen in 158 Fällen, teilte die Finanzpolizei in Rom mit. Im Fokus der Fahnder stünden Clans der 'Ndrangheta, die hauptsächlich aus einer Region zwischen der Stadt Lamezia Terme und der Provinz Vibo Valentia aus operierten.