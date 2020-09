LIVEStaatsanwaltschaft informiert

"Schick die Polizei in die Wohnung. Die Kinder sind tot"

04.09.2020, 17:02 Uhr | cch, t-online

Nach den Kindermorden in Solingen in Nordrhein-Westfalen gibt die Polizei am Freitagnachmittag eine Pressekonferenz – verfolgen Sie diese hier im Liveticker und Stream.

Am Donnerstag sind in Solingen in Nordrhein-Westfalen fünf Kinder tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus, tatverdächtig ist die 27 Jahre alte Mutter, die sich, mutmaßlich im Anschluss an die Tat, in Düsseldorf vor einen Zug geworfen hat. Hintergründe zu dem Vorfall will die Polizei am Freitagnachmittag liefern.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Liveticker hier:

17.11 Uhr: Die Polizei teilt mit, dass es bisher keine Erkenntnise zu einer psychischen Vorerkrankungen der Tatverdächtigen gebe. Die Tat ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zwischen dem Nachmittag des 2. Septembers und 11 Uhr am 3. September geschehen.

17.05 Uhr: Die Obduktion der fünf getöteten Kinder hat laut Staatsanwaltschaft "Hinweise auf ein Ersticken und ein Sedieren" gezeigt. Es sei möglich, dass sie beim Frühstück vergiftet worden sind. Vier der Kinder der Tatverdächtigen stammen aus der Ehe der Tatverdächtigen, zwei aus vorherigen Beziehungen. Keiner der Kindsväter ist tatverdächtig. Die einzige Tatverdächtige ist die Mutter der Kinder. Ein Haftbefehl wurde beantragt. Die Frau sei derzeit nicht vernehmungsfähig.



17.01 Uhr: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Grund für die Tat die zerrüttete Ehe zum Mann der 27-Jährigen sein könnte. Die beiden lebten seit einem Jahr in Trennung.

17.00 Uhr: Die Mutter haben den Ermittlungen zufolge ihrer Großmutter auf der Zugfahrt Whatsapp-Nachrichten geschickt. In diesen stand, ihr gehe es sehr schlecht, sie könne nicht mehr. Hintergrund sei die Trennung von ihrem Ehemann. Sie schreib, dass sie die Kinder und sich töten wolle. Ihre Mutter antwortete der Tatverdächtigen, sie rufe die Polizei. Daraufhin habe die 27-Jährige geantwortet: "Schick die Polizei in die Wohnung. Die Kinder sind tot."

16.59 Uhr: Die Tat sei vermutlich durch einem Zustand "emotionaler Überforderung" ausgelöst worden.

16.58 Uhr: Marcel Maierhofer, Leiter der Mordkommission, schildert die Vorfälle. Der älteste Sohn sei morgens zur Schule gegangen. Später habe ihn die Mutter unter einem Vorwand (Todesfall in der Familie) abgeholt. Sie seien zusammen nach Düsseldorf gefahren. Die anderen Kinder waren hier bereits tot. Die Mutter sei in Düsseldorf ausgestiegen. Der Sohn ist weiter zu seiner Großmutter nach Mönchengladbach gefahren. Die Mutter habe sich im Anschluss vor einen Zug geworfen.

16.51 Uhr: Kriminaldirektor und Einsatzleiter Robert Gereci schildert die Tat. Drei Mädchen seien am Donnerstagabend tot aufgefunden worden – Melina, Leonie, Sophie, (1, 2 und 3 Jahre) sowie zwei Jungen, Timo und Luca (sechs und acht Jahre). Einzige Tatverdächtige sei die 27-jährige Mutter der Kinder. Sie habe insgesamt sechs Kinder. Der älteste Sohn lebt.

16.40 Uhr: Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hatte sich bereits am Donnerstag erschüttert gezeigt: "Das Familiendrama von Solingen erfüllt mich mit großer Trauer und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden." Inzwischen ermittelt die Mordkommission.

16.30 Uhr: Gleich wird die gemeinsame Pressekonferenz von der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal starten, um weitere Informationen zum Tod der fünf Kinder bekannt zugeben. Die Tatverdächtige ist die 27-Jährige Mutter, die am Donnerstag vor einen Zug gesprungen ist.