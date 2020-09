Fahndungserfolg in Niedersachsen

Ermittler heben riesige Cannabis-Plantage aus

17.09.2020, 15:53 Uhr | dpa

Polizisten in Schutzauszügen in der Cannabis-Plantage bei Nordhorn, Niedersachsen: Etwa 4.000 Pflanzen wurden sichergestellt. (Quelle: dpa)

In Niedersachsen hat die Polizei eine riesige Indoor-Plantage für Marihuana-Pflanzen aufgedeckt – mit einem Wert von fast einer Million Euro. Die Ermittler stellten auch scharfe Waffen sicher.

In Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei ist einer Osnabrücker Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei ein Schlag gegen fünf mutmaßliche Drogenhändler gelungen. Bei Nordhorn sei eine Indoor-Plantage mit rund 4.000 Cannabispflanzen ausgehoben worden, teilte die Polizei mit.

Es handele sich um einen der größten Funde in Niedersachsen. Die Pflanzen beziehungsweise Drogen hatten laut Polizei einen Marktwert von mehr als 900.000 Euro. Die fünf Tatverdächtigen wurden am Mittwoch in der Grafschaft Bentheim festgenommen.

Bei Wohnungsdurchsuchungen unter anderem in Wielen sowie im niederländischen Coevorden und Lutten stellten die Ermittler unter anderem 13 Kilogramm Marihuana, eine scharfe Handgranate, echte Munition sowie ein Schießkugelschreiber sicher. Das Ermittlungsverfahren werde schon seit dem Frühjahr von Osnabrück aus geführt, hieß es.