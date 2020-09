Grausiger Fund in Bayern

Frauenleiche in Wohnung entdeckt – Festnahme

18.09.2020, 07:16 Uhr | aj, t-online

Ein Flatterband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung": In Schweinfurt wurde eine tote Frau in einer Wohnung entdeckt. (Quelle: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild/dpa)

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Bayern: In einer Wohnung in Schweinfurt wird die Leiche einer 55-Jährigen entdeckt. Die Polizei nimmt daraufhin zwei Männer fest. Über die Hintergründe der Tat gibt es bisher kaum Informationen.



In Schweinfurt im bayerischen Unterfranken haben Beamten einen grausigen Fund gemacht: Eine 55-jährige Frau wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Zuvor war ein Notruf bei der Einsatzzentrale eingegangen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten in einer Pressemitteilung mit, dass zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren aus dem familiären Umfeld der Frau vorläufig festgenommen worden.

Der Anruf sei gegen 17.15 Uhr bei der Dienststelle eingegangen, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizeistreife entdeckte die Leiche der Frau daraufhin in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die zwei vorläufig festgenommenen Männer sollen sich ebenfalls in der Wohnung befunden haben.

Weitere Hintergründe zur Tat sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein rechtsmedizinisches Gutachten zur Ermittlung der Todesursache in Auftrag gegeben. Der Bereich um den Tatort wurde zunächst abgesperrt.