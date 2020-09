Nach großer Suche

Vermisste Klinikchefin tot im Wald gefunden

28.09.2020, 20:55 Uhr | dpa, rew

Seit Donnerstag suchte die Polizei nach der 46-jährigen Manuela Faber. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Suchkräfte fanden die Vermisste am Wochenende – ganz in der Nähe ihres Wohnhauses.

Die vermisste Leiterin der Thüringen-Klinik ist in einem Waldstück tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Suchkräfte der Polizei fanden die Leiche der vermissten Manuela Faber demnach in der Nähe ihres Wohnhauses in Saalfeld. Nun ermittele die Kriminalpolizei zu ihren Todesumständen. Lokale Medien wie die "Thüringer Allgemeine" berichteten bereits am Sonntag über den Fund der Vermissten.

Die 46-jährige Manuela Faber war seit Donnerstag vermisst worden. Suchkräfte der Polizei fanden die Leiche demnach in der Nähe des Wohnhauses der Vermissten. In den vergangenen Tagen waren auch ein Polizeihubschrauber und Hunde eingesetzt, um sie zu finden.

Die Suche war mit besonderem Druck vor sich gegangen, da bekannt war, dass die Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen war. Die Polizei hatte deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten und mit einem Foto nach Faber gesucht.

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtete, lagen der Polizei am Montag erste Ergebnisse von der Sektion der Leiche vor. Demnach starb Faber vermutlich erst Wochenende.