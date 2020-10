Ermittlungen in Hameln

Passanten finden Leiche in Springbrunnen

17.10.2020, 16:59 Uhr | küp

Eine grausige Entdeckung haben Passanten am Morgen im niedersächsischen Hameln gemacht: In einem Springbrunnen in der Innenstadt fanden sie eine Leiche. Die Polizei hat noch keine klare Spur.

Im niedersächsischen Hameln haben Passanten die Leiche eines 54-jährigen Mannes in einem Springbrunnen entdeckt, wie die "Schaumburger Nachrichten" berichten. Hinweise auf Gewaltverbrechen gebe es bislang nicht. "Es wird in alle Richtungen ermittelt", zitiert das Blatt einen Polizeisprecher.

Die Polizei sperrte den Bereich in der Hamelner Innenstadt nach dem Leichenfund am Freitagmorgen ab. In der Nähe des Fundortes seien persönliche Gegenstände gefunden worden, so die "Schaumburger Nachrichten". Die Leiche soll untersucht werden.