"Schreie und Sirenen"

Unbekannter fährt in Londoner Polizeiwache – Festnahme

11.11.2020, 23:56 Uhr | dpa

Polizisten in London: Ein Unbekannter ist mit einem Auto in eine Polizeiwache gefahren. (Quelle: Kirsty O'Connor/PA/AP/dpa)

In London ist ein Mann festgenommen worden, nachdem er mit einem Auto in eine Polizeiwache gekracht ist. Laut Augenzeugen soll er zudem eine Flüssigkeit auf die Straße geschüttet haben.



Ermittler haben im Norden von London einen Mann festgenommen, nachdem ein Auto in eine Polizeiwache gefahren war. Er sei im Zusammenhang mit dem Vorfall gefasst worden, teilte die Metropolitan Police am Mittwochabend mit. Zuvor war gegen 19 Uhr ein Auto in das Gebäude der Wache gekracht.

Ein Augenzeuge sagte der britischen Nachrichtenagentur, er habe "Schreie, einen lauten Crash und Sirenen von überall" gehört. Andere Augenzeugen berichteten, der Fahrer des Autos sei nach dem Crash ausgestiegen, habe eine Flüssigkeit auf die Straße geschüttet und diese angezündet. Auf Twitter-Videos sind Flammen auf der Straße zu sehen.

Das Fahrzeug werde von Spezialisten untersucht, hieß es in der Mitteilung der Polizei. "Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Hinweise auf Verletzte." Kräfte von Feuerwehr und Polizei seien vor Ort im Einsatz, die Polizeistation sei evakuiert worden. Die Hintergründe des Vorfalls und Details zum Festgenommenen blieben zunächst unklar.