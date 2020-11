Überfall auf der Autobahn

Lkw mit Apple-Produkten im Millionenwert ausgeraubt

17.11.2020, 20:24 Uhr | dpa, MaM

In England haben mehrere Unbekannte einen Lastwagen auf einer Autobahn überfallen. Nachdem sie die Insassen außer Gefecht setzten, erbeuteten sie Ware für mehrere Millionen Euro.

Auf einer Autobahn in England haben Diebe einen Lastwagen überfallen und Apple-Produkte im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet. Die Polizei rief Zeugen am Dienstag dazu auf, Videomaterial ihrer Dashcams von dem Vorfall bereitzustellen, der sich vergangene Woche in der Grafschaft Northamptonshire ereignet hatte.

Die unbekannten Täter hatten den Laster auf einer Autobahnauffahrt außer Kontrolle gebracht, den Lastwagenfahrer und einen Wachmann gefesselt und das Auto auf ein Industriegelände gefahren. Dort sollen sie die Paletten voller Apple Watches, neuer iPhones und anderer Apple-Produkte im Wert von rund fünf Millionen Britischen Pfund (umgerechnet rund 5,57 Millionen Euro) auf ein anderes Fahrzeug umgeladen haben und geflüchtet sein.