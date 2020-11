Festnahme in NRW

Angriff in Oberhausen – vier Menschen verletzt

20.11.2020, 09:22 Uhr | aj, dpa, t-online

Ein Mann hat mehrere Menschen mit einer Stichwaffe teils lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen.

Ein Mann hat in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Oberhausen am Donnerstagabend mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sind bei dem Vorfall vier Menschen verletzt worden. Sie werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern zum Teil intensivmedizinisch betreut. Mindestens eine Person schwebe in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Behörden gehen von einem familiären Hintergrund aus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund und weitere Täter gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters und der Opfer lagen zunächst keine Informationen vor. Der Polizeieinsatz war nach Angaben des Sprechers gegen 23.42 Uhr beendet. Alarmiert wurde die Polizei demnach bereits um 19.00 Uhr. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Marienviertel.

Ermittlungen gehen weiter

Weiter Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die Beamten aus Oberhausen haben demnach Verstärkung von der Polizei Essen angefordert, um die Spuren zu sichern. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

In der Nacht zum Freitag waren auch viele weitere Fragen noch offen – etwa die Frage, welches Motiv der Mann für seine Tat hatte und welche Szenen sich am Abend in dem Haus abspielten. Gegenstand der Ermittlungen war auch, was für eine Art Waffe der Mann bei seinem Angriff benutzte. Auch zum gesundheitlichen Zustand der Opfer lagen keine neuen Informationen vor.