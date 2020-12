Krankenhaus in Gütersloh

Arzt soll Patientin vergewaltigt haben: U-Haft

18.12.2020, 16:42 Uhr | dpa, AFP

Handschellen (Symbolbild): Ein Arzt soll in einem Krankenhaus in Gütersloh eine Patientin vergewaltigt haben. (Quelle: Frank Molter/dpa)

In einem Krankenhaus in Gütersloh hat ein Mediziner eine Patientin mutmaßlich missbraucht. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein 42-jähriger Arzt soll sich in einem Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Gütersloh an einer 36 Jahre alten Patientin vergangen haben. Der Mediziner sitzt wegen Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Gütersloh am Freitag mitteilten.

Die Polizei hatte demnach am späten Dienstagabend von dem mutmaßlichen Sexualdelikt erfahren und den 42-Jährigen aus Oelde noch in der Nacht zum Mittwoch festgenommen. "Die intensiv geführten Ermittlungen in diesem Strafverfahren dauern weiterhin an", teilten die Behörden mit. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler zunächst nicht.