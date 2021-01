Bei Hannover

Mann bei Nachbarschaftsstreit mit Messer verletzt

03.01.2021, 11:48 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger hat sich so sehr über den Lärm seines Nachbarn echauffiert, dass er ihn angriff. Erst drohte er mit einer Gaspistole, dann trat er die Tür ein und verletzte einen Mann.

Bei einem Streit unter Nachbarn ist am frühen Sonntagmorgen in Wunstorf (Region Hannover) ein Mann mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Der 24-jährige Täter habe sich über die Lautstärke seiner Nachbarn beschwert und ihnen zunächst mit einer Gasdruckwaffe gedroht, teilte die Polizei mit.

Weil er sich später immer noch vom Lärm belästigt fühlte, kam der junge Mann mit einem Messer zurück und trat die Tür der Nachbarn ein. Es kam zu einer Rangelei, bei der ein 41-Jähriger mit dem Messerknauf am Kopf getroffen wurde und ein 34-Jähriger Messerverletzungen an der Wange erlitt. Der Täter wurde später in seiner Wohnung von der Polizei festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellte die Polizei die Gasdruckwaffe sowie drei Wurfsterne und einen selbstgebauten Schlagring sicher. Die Tatwaffe wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Gebüsch gefunden. Das Opfer kam zur Behandlung vorübergehend in ein Krankenhaus.