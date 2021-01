Hintergrund unklar

19-Jährige getötet: Haftbefehl gegen Gleichaltrigen erlassen

20.01.2021, 16:14 Uhr | dpa

Polizisten durchsuchen einen Bahndamm in der Nähe des Parkplatzes, auf dem eine Frauenleiche in einem Auto gefunden wurde: Gegen einen 19-Jährigen ist nun Haftbefehl erlassen worden. (Quelle: Philipp Schulze/dpa)

Am Dienstag ist die Leiche einer jungen Frau in einem Auto entdeckt worden. Nun haben die Ermittler in dem Fall einen Verdächtigen. Ein 19-Jähriger soll sie ermordet haben.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Lüneburg hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen Gleichaltrigen erlassen. Der Mann soll die junge Frau am späten Montagabend ermordet haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die 19-Jährige sei wahrscheinlich an den Folgen von Stichverletzungen gestorben. Das genaue Obduktionsergebnis liege noch nicht vor.

Nach der Festnahme des Mannes am Dienstag sagte Kai Richter aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg: "Wir gehen aktuell mit entsprechender Wahrscheinlichkeit von einer Beziehungstat aus." In welcher Beziehung der Festgenommene zu dem Opfer stand, sagte die Polizei jedoch zunächst nicht. Der 19-Jährige war nach ersten Befragungen in den Fokus der Ermittler geraten.

Der Vater hatte die junge Frau gegen 3.00 Uhr leblos auf einem Parkplatz im Auto gefunden. In der Nähe des Parkplatzes wurde ein Messer gefunden. Die Frau habe "mehrere Verletzungen" aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.