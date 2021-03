Hintergründe unklar

Totes Baby in Sachsen gefunden

23.03.2021, 12:46 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Rechtsmediziner versuchen nun, die Umstände herauszufinden. Der Fall ist rätselhaft.

Ein toter Säugling ist am Dienstag in Nordsachsen entdeckt worden. Die Leiche lag an einem Waldstück in Mügeln, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe seien noch völlig offen. Ein Rechtsmediziner ist am Fundort, um die Todesursache zu klären.



Es werde in alle Richtungen ermittelt. Noch sei unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt, hieß es weiter. Zunächst hatten "Bild" und "Tag24" berichtet.