Ermittlungen in Flensburg

16-Jähriger stirbt nach Streit – 19-Jähriger festgenommen

03.04.2021, 11:10 Uhr | dpa

Flatterband der Polizei: Nach dem Tod eines 16-Jährigen in Flensburg hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Auf einer Aussichtsplattform in Flensburg sind Jugendliche in Streit geraten, ein 16-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen 19-Jährigen fest.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist bei einer Auseinandersetzung mit jungen Männern in Flensburg getötet worden. Nach Angaben der Polizei entbrannte der Streit am Karfreitag auf einer Aussichtsplattform. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der mutmaßliche Täter und weitere Beteiligte flüchteten.



Zeugen leisteten bei dem Jugendlichen erste Hilfe, bis ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. Dort starb er kurze Zeit später. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen 19-Jährigen fest.



Die Staatsanwaltschaft Flensburg prüft, ob ein dringender Tatverdacht besteht und ob sie Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen stellt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.