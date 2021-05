Überfälle auf Geldtransporter

Bericht: Mutmaßlicher Drach-Komplize ausgeliefert

28.05.2021, 21:24 Uhr | dpa, t-online

Bekannt wurde Thomas Drach durch die Entführung von Jan Philipp Reemtsma. Vor einigen Jahren soll er dann Geldtransporter überfallen haben. Nun wurde ein möglicher Komplize offenbar der deutschen Justiz übergeben.

Ein mutmaßlicher Komplize des früheren Reemtsma-Entführers und mutmaßlichen Räubers Thomas Drach ist laut einem Medienbericht aus den Niederlanden an die Kölner Behörden überstellt worden. Dies habe Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" bestätigt, berichtete die Zeitung am Freitag. Demnach sitzt der 52-jährige Niederländer in der JVA Düsseldorf in Untersuchungshaft.

Drach soll mit Komplizen 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main begangen haben. Bei einem Überfall wurde ein Wachmann schwer verletzt. Drach war Ende Februar in Amsterdam festgenommen und vor gut zwei Wochen nach Deutschland überstellt worden. Ein mutmaßlicher Komplize war ebenfalls in Amsterdam festgenommen worden.

Laut dem Zeitungsbericht soll der Verdächtige beim Überfall am Flughafen Köln/Bonn im März 2019 den Fluchtwagen an den Tatort herangefahren und die erbeuteten Geldkassetten entgegengenommen haben. Bei der Tat in Frankfurt soll er das Fluchtauto bereitgestellt haben.