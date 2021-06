Ungeklärter Fall in Niederbayern: Landwirt findet Leiche auf Feld

37-jähriger Mann

Landwirt findet Leiche auf Feld in Niederbayern

02.06.2021, 12:36 Uhr | AFP

Feld in Bayern (Symbolbild): Ein Landwirt fand eine Leiche. (Quelle: Westend61/imago images)

Ungeklärter Fall: In Niederbayern hat ein Landwirt die Leiche eines Mannes gefunden. Wie der Rumäne dort hin kam und wie er starb, will die Polizei nun ermitteln.

Ein Landwirt in Niederbayern hat auf seinem Feld eine Leiche gefunden. Der Tote habe dort vermutlich schon länger gelegen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch in Straubing mit. Es handle sich vermutlich um einen 37 Jahre alten Mann aus Rumänien.

Die Kripo leitete Ermittlungen zur Todesursache und zu der Frage, wie der Mann auf das Feld kam, ein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Unfall handle.