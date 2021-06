Brüggen in Nordhrein-Westfalen

Antisemitische Attacke: Mann bespuckt und geschlagen

04.06.2021, 18:25 Uhr | AFP

Blaulicht auf Polizeiwagen: Der Geschädigte trug ein Tattoo in hebräischer Schrift (Symbolbild). (Quelle: Fotostand/K. Schmitt/imago images)

Ein Mann ist in Nordrhein-Westfalen von zwei Männern als aus antisemitischen Motiven angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Unbekannte sollen einen Mann im nordrhein-westfälischen Brüggen aus antisemitischen Motiven angegriffen haben. Zwei junge Männer sollen ihn am Mittwoch auf einem Feldweg als Juden angesprochen, dann angespuckt und geschlagen haben, wie die Polizei in Mönchengladbach am Freitag mitteilte. Das Opfer setzte sich mit Schlägen zur Wehr und wurde selbst leicht verletzt.

Als möglichen Auslöser für den Angriff nannte der Geschädigte ein Tattoo in hebräischer Schrift, das er auf seinem Arm trägt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können.