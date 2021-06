"Komplett inakzeptabel"

Jugendliche in Dublin werfen Flaschen auf Polizisten

06.06.2021, 18:15 Uhr | dpa

Der Frust über die letzten Corona-Beschränkungen wächst. Nicht nur in Deutschland hat die Polizei nachts immer öfter mit großen Gruppen von Randalierern zu tun.

In Dublin ist es am Wochenende zu Zusammenstößen von Jugendlichen mit der Polizei gekommen. 19 Personen seien festgenommen worden, wie die Polizei am Sonntag laut Berichten des irischen Senders RTÉ mitteilte.

Am Samstagabend hatten sich im Zentrum rund 200 Jugendliche versammelt, auch am Freitag gab es trotz der noch geltenden Corona-Beschränkungen Massenansammlungen. Polizisten wurden mit Flaschen beworfen, als sie versuchten, die Menschenmengen aufzulösen. Der irische Gesundheitsminister verurteilte die Vorfälle als "komplett inakzeptabel".

Auch in Finnland gab es dem Sender Yle zufolge ähnliche Vorfälle – genauso wie in Deutschland. In Nürnberg etwa randalierten nachts mehrere Dutzend Menschen. Mehrere Beamte wurden verletzt. Auch in München, Ravensburg und Tübingen warfen Randalierer Flaschen auf Polizisten.