LIVEInnenminister informiert

Messerattacke in Würzburg – drei Frauen starben in Kaufhaus

26.06.2021, 15:55 Uhr | t-online

Bei einer Messerattacke in Würzburg sind drei Menschen getötet worden, zwei weitere schweben in Lebensgefahr. Verfolgen Sie hier live die Pressekonferenz von Bayerns Innenminister Herrmann, Polizei und Staatsanwaltschaft.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) informiert mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft über den derzeitigen Ermittlungsstand in der Messerattacke von Würzburg. Dort hatte ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und mehrere verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sie können die Pressekonferenz oben im Livestream oder hier im Liveticker verfolgen:

15.46 Uhr: Der Verdächtige sei bereits bei einem früheren Vorfall mit einem Messer aufgefallen, so Armin Kühnert von der Kripo Würzburg. Er soll in dem Obdachlosenheim, in dem er zuletzt lebte, bedrohlich ein Messer in der Hand gehalten haben. Dabei wurde aber niemand verletzt, so Kühnert. Im Juni habe er dann einen Verkehrsteilnehmer belästigt und sei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, wenig später jedoch wieder entlassen worden.

15.37 Uhr: Gegen den Mann sei inzwischen Haftbefehl wegen Mordes in drei Fällen sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall ergangen, so der leitende Oberstaatsanwaltschaft Frank Gosselke. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

15.33 Uhr: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 24-Jährigen aus Somalia, der seit 2015 legal in Deutschland lebt, so der Generalstaatsanwalt Bamberg. Er sei im Mai 2015 erstmals in Deutschland registriert worden und über Stationen in Chemnitz, Düsseldorf und Pforzheim im Frühjahr 2019 nach Würzburg gekommen. Laut Polizei genießt er sogenannten subsidiären Schutzstatus, also Asyl.

15.29 Uhr: Der Leiter der Kripo Würzburg bittet die Bevölkerung um Hinweise darauf, was der Verdächtige kurz vor der Tat getan hat. Armin Kühnert verweist in diesem Zusammenhang auf ein Portal der Polizei Bayern, auf dem Zeugen Bilder und Videos hochladen können.

15.18 Uhr: Vor dem Kaufhaus und in einer gegenüberliegenden Bank soll der Verdächtige wahllos weitere Menschen angegriffen haben. Eine erste Polizeistreife sei kurz nach dem ersten Notruf am Ort des Geschehens eingetroffen und habe den Verdächtigen durch einen Schuss in den Oberschenkel außer Gefecht gesetzt, so Gerhard Kallert.

15.15 Uhr: Laut Kallert hat sich der mutmaßliche Täter um am Freitag um 17 Uhr zunächst in der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses nach Messern erkundigt. Dann habe er sich eines aus einer Auslage gegriffen, sofort auf eine Verkäuferin eingestochen und sie tödlich verletzt. Anschließend soll er in dem Kaufhaus zwei weitere Frauen getötet haben. Danach griff er weitere Menschen in einer Bank und auf der Straße an.

15.13 Uhr: Jetzt übernimmt Gerhard Kallert vom Polizeipräsidium Unterfranken das Wort und schildert die Vorfälle in der Würzburger Innenstadt. "Ich habe Verletzte gesehen, ich habe Tote gesehen", sagte Kallert. Er bedankte sich bei Bürgern, die durch das Verbrechen in eine Extremsituation geraten seien und mitgeholfen hätten, den Täter in eine Gasse zu treiben.

15.12 Uhr: "Der Einsatz war auch für Rettungskräfte, die vieles gewohnt sind, nicht einfach", so Hermann. Er dankt den Helfern im Namen der bayerischen Landesregierung.

15.10 Uhr: "Wir gehen nach wie vor von einem Einzeltäter aus", sagt Innenminister Hermann. Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten.

15.08 Uhr: Zunächst äußert sich Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU). Er spricht von brutalen Morden in Würzburg und spricht den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Hermann bedankt sich bei den Polizisten, die bereits zwei Minuten nach dem ersten Notruf eingetroffen seien und den Angreifer mit einem Schuss ins Bein gestoppt hätten.

15.04 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

