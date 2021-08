Raffaele Imperiale

Italienischer Drogenboss nach jahrelanger Flucht in Dubai gefasst

19.08.2021, 20:26 Uhr | dpa, t-online

Zuerst handelte er mit Ecstasy, dann mit Kokain. In Dubai ist der lang gesuchter Drogenboss Raffaele Imperiale festgenommen worden. In seinem Haus wurden einst Gemälde von van Gogh entdeckt.

Einer der meistgesuchten italienischen Drogenbosse ist nach jahrelanger Fahndung in Dubai verhaftet worden. Raffaele Imperiale wurde bereits vor gut zwei Wochen in dem Golfemirat festgenommen, wie die Polizei in Neapel am Donnerstag mitteilte. Der Zugriff erfolgte demnach in Zusammenarbeit mit den internationalen Polizeibehörden Interpol und Europol. Italiens Justizministerium bemüht sich nach eigenen Angaben um die Auslieferung des 47-Jährigen.

Imperiale sei ein "langjähriger hochrangiger Akteur im internationalen Drogenhandel und in der Geldwäsche", erklärte die Polizei in Neapel. Der berüchtigte Drogenboss gehört dem Amato-Pagano-Clan an, welcher der Camorra zugerechnet wird. Er hatte Italien in den 90er Jahren verlassen, um in Amsterdam einen Coffee-Shop zu betreiben.

Gemälde von van Gogh im Haus des Drogenbarons

In den Niederlanden habe er dann Kontakte zu einheimischen Drogenhändlern geknüpft, berichtete die italienische Zeitung "La Repubblica". Imperiale habe zunächst Ecstasy-Tabletten verkauft und sich später auf den lukrativeren Kokain-Handel konzentriert. Mit der Hilfe südamerikanischer Komplizen habe er tonnenweise Drogen nach Europa geschleust. Zugleich betrieb er dem Bericht zufolge mehrere Restaurants und Investmentfirmen.

2016 hatte die Polizei zwei Gemälde des niederländischen Malers Vincent van Gogh in Imperiales Haus nahe Neapel entdeckt. Die beiden Kunstwerke waren 2002 aus dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Vertrauter Imperiales die Gemälde später auf dem Schwarzmarkt gekauft.