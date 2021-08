Giftanschlag vermutet

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs an TU Darmstadt

24.08.2021, 11:03 Uhr | dpa, AFP

An der Technischen Universität Darmstadt wird wegen versuchten Mordes ermittelt: Mehrere Menschen sind offenbar gezielt vergiftet worden. Sie werden im Krankenhaus behandelt.

Nach den Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag. "Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat", teilte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag mit. "Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaubt", sagte sie. Die Staatsanwaltschaft teilte am Vormittag außerdem mit, dass wegen versuchten Mordes ermittelt werde.

Die Polizei richtete die zunächst 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen "Licht" ein. "Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Polizei tut alles, um zeitnah den oder die Verursacher zu ermitteln."

Am Montag waren mehrere Menschen mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen der Extremitäten in Kliniken gebracht worden. Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen. Auch weitere Lebensmittel und Getränke, die auf dem Campus Lichtwiese waren, wurden untersucht.

Bei der weiteren Suche in Gebäuden auf dem Campus Lichtwiese seien keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Bis Dienstagmorgen hätten sich auch keine weiteren Menschen mit Vergiftungserscheinungen gemeldet.

Polizei warnt vor Lebensmitteln

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milchpackungen und Wasserbehälter im Gebäude L201 auf dem Campus zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt wurden.

Die Polizei und das Präsidium der TU raten, keine Lebensmittel und Getränke zu essen oder trinken, die im mutmaßlichen Tatzeitraum in Räumen des Campus Lichtwiese gelagert waren. Wer am Montag im Gebäude L201 etwas getrunken oder gegessen habe und sich unwohl fühle oder wessen Extremitäten nun bläulich verfärbt seien, solle umgehend ärztliche Hilfe suchen. Im Fall von Verfärbungen solle man sich möglichst nicht bewegen und sofort den Notarzt anrufen.