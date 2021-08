Polizeieinsatz in Wilhelmshaven

70-jährige Frau in Wohnung erstochen – Täter gesucht

29.08.2021, 13:07 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet mit Hochdruck: Im niedersächsischen Wilhelmshaven wurde eine 70-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnitt- und Stichverletzungen weisen auf ein Tötungsdelikt hin. Der Täter ist noch auf freiem Fuß.

Nach dem Fund einer leblosen Frau in ihrer Wohnung in Wilhelmshaven (Niedersachsen) gehen die Ermittler ersten Spuren nach. Diese hätten sich beispielsweise aus Befragungen in der Nachbarschaft ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Weitere Details wurden nicht genannt, die Ermittlungen laufen.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, am Oberkörper der 70-Jährigen fanden sich mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Obduktion der Leiche ergab den Angaben zufolge, dass "eine Selbstbeibringung dieser Verletzungen mit einem hohen Maß an Sicherheit ausgeschlossen werden kann".

Die Polizei war am Donnerstagabend darüber informiert worden, dass Angehörige die Frau in der Wohnung im Stadtteil Altengroden gefunden hätten. Ein Notarzt bestätigte den Tod der 70-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, "die Kleidung mit Blutanhaftungen oder Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen könnten" gefunden oder sonst Auffälliges bemerkt haben.