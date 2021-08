Überfall in Brasilien

Bankräuber binden Geiseln auf Fluchtfahrzeuge – drei Tote

31.08.2021, 11:36 Uhr | AFP, MaM

Mit Sprengstoff und Drohnen: In Brasilien haben schwer bewaffnete Männer zwei Banken überfallen – und mehrere Menschen als Geisel genommen. Sie nutzten die Täter als menschliche Schutzschilde vor der Polizei.

Bei einem Banküberfall in Brasilien haben die schwer bewaffneten Täter Geiseln genommen und als menschliche Schutzschilde an die Motorhauben und Dächer ihrer Fluchtwagen gebunden. Die Kriminellen setzten nach Polizeiangaben vom Montag (Ortszeit) bei ihrem Überfall auf zwei Banken in Araçatuba unter anderem Sprengstoff und Drohnen ein. Zwei unbeteiligte Zivilisten und einer der Räuber kamen ums Leben, zwei der Täter wurden festgenommen.

Um die Polizei von der Verfolgung abzuhalten, legten die Täter auf ihrer Flucht an mehreren Stellen in der Stadt Sprengsätze aus und umzingelten Polizeiwachen. Die Männer hätten außerdem schusssichere Westen, Gewehre und Helme getragen und wie Soldaten ausgesehen, berichtete ein Augenzeuge dem Sender Globo TV. Auf Videos in den Sozialen Medien ist zu sehen, wie mehrere Fahrzeuge mit den Geiseln auf Dächern und Motorhauben durch die Straßen fahren.

Die Provinzregierung ordnete die Bildung einer 380 Mitglieder starken Sonderkommission der Polizei an, um die Bande zu fassen. In Brasilien hatte es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe groß angelegter Banküberfälle mit schweren Waffen gegeben.