Öffentlichkeitsfahndung

11-jähriges Mädchen beim Joggen verschwunden

17.10.2021, 15:51 Uhr | t-online

Die 11-jährige Shalomah: Das Mädchen wird seit Samstag in Bayern vermisst. (Quelle: Polizei Bayern)

Im Landkreis Dillingen in Bayern wird seit Samstag eine 11-jährige vermisst. Das Mädchen kehrte nicht vom Joggen zurück. Neben den Suchmaßnahmen wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.

In Holzheim-Eppisburg im bayerischen Landkreis Dillingen fahndet die Polizei nach der 11-jährigen Shalomah. Das Mädchen wird seit Samstag, 16. Oktober vermisst als sie gegen 15 Uhr am Wohnhaus in der Gemeinde zum Joggen aufbrach und nicht wieder zurückkehrte, wie die Polizei mitteilte.



Demnach wurde die Polizei bereits am Samstagabend verständigt und leitete die ersten intensiven Suchmaßnahmen – unter anderem entlang der bekannten Joggingstrecken – ein. Neben mehreren Polizeistreifen waren ein Personensuchhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am heutigen Sonntag wurde die Suche mit der Unterstützung von knapp 100 Kräften der Feuerwehr und Spührhunden fortgesetzt.

Polizei bittet um Hinweise

Die 11-jährige ist 140 cm groß, hat eine schlanke Statur und braune, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Adidas Laufhose, pink-rosa Nike Schuhe, ein weinrotes Sporttop mit Spaghettiträgern, einen weißen Sport-BH sowie einen schwarzen Haarreif.

Da die Polizei nicht ausschließt, dass die Eltern am verschwinden des Mädchens beteiligt sind, wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet. Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen.