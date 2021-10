Auf dem Schulweg verschwunden

Elfjähriger aus Bad Essen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

21.10.2021, 14:11 Uhr | t-online

In Niedersachsen wird seit Dienstag der elfjährige Dustin vermisst. Der Junge wollte mit dem Fahrrad zur Schule fahren, kam dort allerdings nie an. Erste Suchaktionen brachten keinen Erfolg.

Im Süden Niedersachsens wird seit Dienstag ein Elfjähriger vermisst. Dustin war am frühen Morgen mit dem Fahrrad zu seiner Schule in Bad Essen unterwegs, kam dort allerdings nie an. Das berichtet die Polizei Osnabrück.

Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Auch ein Verbrechen sei aktuell nicht auszuschließen. Der Junge ist zwischen 1,40 und 1,50 Meter groß und hat kurze, blonde Haare. Am Tag seines Verschwindens trug Dustin eine blaurote Trainingsjacke des FC Barcelona, außerdem hellblaue Jeans und rote Turnschuhe. Unterwegs war der Junge mit einem rot-blau-schwarzen Mountainbike der Marke "Talson".

Der Elfjährige kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg und hat familiäre Beziehung nach Eußenheim in Bayern und zum Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Nummer 05461/91530 112 entgegen.