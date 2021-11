Polizei geht von spontaner Tat aus

Mutmaßlicher Entführer von Cleo handelte wohl allein

04.11.2021, 06:51 Uhr | AFP

Cleo Smith: Die Vierjährige war in Australien vor rund zweieinhalb Wochen entführt worden. (Quelle: Supplied/Western Australia Police/AP/dpa)

Nachdem die vierjährige Cleo in Australien gefunden wurde, bleiben weiter Fragen offen. Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei keine Komplizen gehabt haben. Seine genauen Motive bleiben aber weiter unklar.

Der mutmaßliche Entführer der in Australien vermissten Cleo Smith hat nach Ansicht der Ermittler vermutlich allein gehandelt. Der 36-jährige Verdächtige werde voraussichtlich am Donnerstag offiziell angeklagt, sagte der leitende Ermittler Rod Wilde. Welche Anschuldigungen gegen den Mann erhoben werden, teilte der Ermittler nicht mit.

Der Verdächtige sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er bei der Festnahme verletzt worden sei. "Er ist jetzt wieder auf dem Polizeirevier und spricht gerade mit den Beamten", sagte Wilde vor Journalisten. Die Polizei geht von einer ungeplanten und spontanen Entführung des Mädchens aus. Der Mann war demnach nicht als Sexualstraftäter gelistet.

Lange Suchaktion

Die vierjährige Cleo war fast zweieinhalb Wochen, nachdem sie bei einem Campingurlaub mit ihrer Familie in Australiens Outback aus dem Zelt verschwunden war, von den Ermittlern gefunden worden. Die Polizisten entdeckten die Vierjährige in der Nacht zum Mittwoch in einem verriegelten Haus unweit des Campingplatzes.

Mit ihrer Rettung endete ein Entführungsfall, der ganz Australien über Tage in Atem gehalten hatte. Die verzweifelten Bitten ihrer Mutter um Hilfe hatten eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Hundert Polizisten suchten aus der Luft, zu Wasser und am Boden nach dem kleinen Mädchen, unzählige freiwillige Helfer durchkämmten das nahe gelegene Buschland nach möglichen Spuren.