Seit Donnerstag

14-jährige Josefine in Aschersleben vermisst

09.11.2021, 23:09 Uhr | t-online, wan

Mit diesem Foto sucht die Polizei die 14-jährige Josefine H. aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt. (Quelle: Polizeifoto)

In Aschersleben wird seit dem 4. November die 14-jährige Josefine H. vermisst. Das Mädchen war auf dem Weg zu einem Treffen in der Staßfurter Höhe. Dann verliert sich ihre Spur.

Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht ein 14-jähriges Mädchen, das seit dem vergangenen Donnerstag in Aschersleben vermisst wird. Josefine H. ist 165 cm groß und hat langes dunkelbraunes Haar. Sie soll mit einer schwarzen Leggins, schwarzen Schuhen, einer rosa-lila farbigen Jacke und einem grauen Pullover bekleidet sein.

Das Mädchen wollte nach Polizeiangaben einen Ex-Freund treffen, um ihm persönliche Gegenstände zu übergeben. Um 15.30 Uhr habe es einen Telefonkontakt zu einem Bekannten. Am nächsten und den darauffolgenden Tagen fehlte Josefine in der Schule. Offenbar lässt sich das Mobiltelefon der Gesuchten nicht mehr orten. Freunde, Eltern und Verwandte hatten ebenfalls keinen Kontakt mehr zur ihr. Ihre Mutter sucht die Tochter über Aufrufe in den sozialen Medien.

Hinweise auf den Verbleib nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.