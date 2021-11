Tötungsdelikt wahrscheinlich

14-jährige vermisste Josefine tot aufgefunden

10.11.2021, 18:06 Uhr | t-online

Seit dem vierten November wurde das Mädchen aus Aschersleben vermisst. Nun wurde sie von der Polizei tot aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

In Sachsen-Anhalt hat die Polizei ein 14-jähriges vermisstes Mädchen tot aufgefunden. Laut Angaben der Ermittler wurde sie am heutigen Mittwoch leblos in einem Garagenkomplex im Ort Aschersleben entdeckt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Josefine wurde seit dem 4. November vermisst.

Am Tag ihres Verschwindens wollte das Mädchen nach Polizeiangaben einen Ex-Freund treffen, um ihm persönliche Gegenstände zu übergeben. Um 15.30 Uhr hatte es einen Telefonkontakt zu einem Bekannten gegeben. Am nächsten und den darauffolgenden Tagen fehlte Josefine in der Schule.



Mobiltelefon ließ sich nicht orten

Das Mobiltelefon der Gesuchten ließ sich Medienberichten zufolge nicht mehr orten. Freunde, Eltern und Verwandte hatten ebenfalls keinen Kontakt mehr zur ihr. Ihre Mutter suchte die Tochter über Aufrufe in den sozialen Medien.

Ersten Einschätzungen zufolge gehen die Ermittler von einem Tötungsverbrechen aus, nach dem mutmaßlichen Täter werde derzeit gesucht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Magdeburg will die Polizei aktuell keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.