Polizei sucht Zeugen

Tote Frau auf Autobahn – Neue Details bekannt

22.11.2021, 13:15 Uhr | dpa

Auf der A7 in Schleswig-Holstein hat die Polizei am Samstag die Leiche einer Frau gefunden. Die 33-Jährige wurde offenbar getötet. Jetzt nennen die Ermittler neue Details – und bitten um Hilfe.

Nach dem Fund einer Frauenleiche an der Autobahn 7 nahe der Abfahrt Schleswig/Schuby ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens gegen den Ehemann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Flensburg am Sonntag wegen Verdachts des Totschlags die Unterbringung des 33-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an, wie die Polizei mitteilte.



Der Mann soll am Samstagmorgen auf dem Standstreifen angehalten und auf seine 31 Jahre alte Ehefrau mehrfach mit einem Messer im Bereich des Halses, des Nackens und des Rückens eingestochen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die durch die Attacke erheblich verletzte Frau anschließend von einem noch nicht ermittelten Fahrzeug, vermutlich einem Lkw, auf der A7 erfasst und überrollt wurde.



Frau starb wohl nach Zusammenprall mit Fahrzeug

Laut einem Sachverständigen bemerkte dessen Fahrer den Vorfall möglicherweise nicht. Weitere Details zum möglichen Hergang wurden zunächst nicht bekannt. Die Frau starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort an den Folgen des Zusammenpralls mit dem unbekannten Fahrzeug. Ihren Mann nahmen Beamte noch am Samstag am Tatort widerstandslos fest.

Die Polizei war zu einem Verkehrsunfall auf der A7 gerufen worden und entdeckte dort den leblosen Körper. Aufgrund der Spurensuche und Spurensicherung war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) in südlicher Richtung stundenlang gesperrt.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls vom Samstagmorgen gegen 6 Uhr kurz vor der Abfahrt Schleswig/Schuby in südlicher Richtung. Die Ermittler wollen wissen, wem ein silberner Suzuki Liana mit Berliner Kennzeichen aufgefallen ist. Außerdem fahndet die Polizei nach dem bisher unbekannten Fahrzeug, das die verletzte Frau überrollt hat.