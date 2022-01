Offenbar erschossen

Leiche in Lagerhalle – Polizei stellt Verdächtigen

02.01.2022, 23:32 Uhr | t-online, wan

Ein Zufallsstopp führte die Polizei in Kiel auf die richtige Spur: Im Auto des Mannes fand sich eine Schusswaffe. Damit soll zuvor war ein 31-Jähriger erschossen worden sein.

In einer Lagerhalle in Neumünster haben Polizeibeamte am Neujahrstag die Leiche eines 31-jährigen Mannes gefunden. "Wir müssen von einem Tötungsdelikt ausgehen", sagte ein Sprecher der Polizei in Kiel am Sonntag. Der Tote hätte schwere Verletzungen aufgewiesen.



Die Polizei war am Samstagnachmittag wegen eines mutmaßlichen Einbruchs zum Gelände der Lagerhalle gerufen worden. Dort entdeckten die Einsatzkräfte dann den toten Mann.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Tote eine Aushilfe gewesen sein und reparierte auf dem Gelände öfter Autos.

Mutmaßlicher Täter durch Zufall gefunden



Auf der A7 hatte bereits am Morgen des Tattages die Polizei einen Mann wegen Trunkenheit am Steuer kontrolliert. Dieser wehrte sich bei der Überprüfung und kam ins Polizeigewahrsam. Im Fahrzeug des 32-Jährigen fand die Polizei eine Schusswaffe. Bald wurde eine Verbindung zu der Tat in Neumünster hergestellt – der Mann moldawischer Abstammung kam in Untersuchungshaft.