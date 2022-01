Am Neujahrsmorgen

Verwandte von George Floyd in Wohnung angeschossen

05.01.2022, 09:00 Uhr | t-online

Bild des getöteten George Floyd in Berlin: Nun wurde das Haus von Familienangehörigen attackiert. (Quelle: Rolf Zöllner/imago images)

Schüsse im US-Bundesstaat Texas: Verwandte des getöteten George Floyd sind am Neujahrsmorgen Opfer einer Attacke geworden. Dabei wurde eine Vierjährige schwer verletzt.

Eine Vierjährige ist im US-Bundesstaat Texas in ihrem Zuhause angeschossen worden. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um eine Familienangehörige von George Floyd, der im Mai 2020 starb, nachdem ein Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet war.

Die Wohnung der Familie in Houston soll am frühen Neujahrsmorgen von mehreren Schüssen getroffen worden sein, berichtet der Vater des Opfers, Derrick Delane, dem Fernsehsender ABC. Die vierjährige Arianna, die zu dem Zeitpunkt schlief, wurde demnach in den Oberkörper getroffen. Dabei erlitt sie drei gebrochene Rippen und eine punktierte Lunge. Nach einer Operation ist sie noch immer im Krankenhaus.

Laut der Polizei gibt es bisher keine Erkenntnisse über einen Tatverdächtigen oder mögliche Motive – die Ermittlungen laufen. Zudem wurden interne Ermittlungen bei der Polizei eingeleitet. Laut Delane waren die Polizisten erst um 7 Uhr morgens vor Ort, vier Stunden nach dem Vorfall. Das Mädchen wurde von seiner Mutter ins Krankenhaus gefahren.

Der Tod von George Floyd vor eineinhalb Jahren hatte US-weite Proteste ausgelöst. Der Polizist, der auf seinem Hals kniete, wurde 2021 zu 22 Jahren Haft verurteilt. Die anderen drei beteiligten Polizisten müssen im März vor Gericht erscheinen.