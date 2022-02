Ausgesprochen "gewalttätig"

Australien fasst Mafia-Auftragskiller nach 12 Jahren

22.02.2022, 11:01 Uhr | AFP

2010 sollte ein mutmaßlicher Mafia-Auftragsmörder in Australien vor Gericht kommen – doch dann gelang ihm die Flucht. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde er nun gefasst.

Die australische Polizei hat nach zwölf Jahren Fahndung einen der meistgesuchten Verbrecher des Landes festgenommen. Dem mutmaßlichen Mafia-Auftragsmörder werde Verschwörung zum Mord und Handel mit 25.000 Ecstasy-Tabletten vorgeworfen, er sei ausgesprochen "gewalttätig", erklärte der leitende Polizeibeamte Mick Frewen am Dienstag. Der Verdächtige war 2010 auf Kaution freigelassen worden und kurz vor seiner Gerichtsverhandlung geflohen.

Ihm wurde damals unter anderem vorgeworfen, an der Planung eines Anschlags auf eine Hochzeit beteiligt gewesen zu sein. Auf seiner Flucht vor der Polizei hatte sich der Mann verkleidet und war dabei auch in einen sogenannten Fatsuit geschlüpft, um dicker zu erscheinen. Am Montag wurde er nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einem verlassenen Haus in der Kleinstadt Ravenshoe im Bundesstaat Queensland festgenommen.

Der Mann stand auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher Australiens. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, hatten die Behörden 100.000 australische Dollar (64.000 Euro) Belohnung ausgesetzt. Wegen eines Mordes im Jahr 1981 saß er bereits 15 Jahre lang in Haft. Er wurde am Dienstag einem Richter in Queensland vorgeführt.