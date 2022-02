Mord an Prostituierter

17 Jahre nach Todesfall: Polizei nimmt Mordverdächtigen fest

25.02.2022, 09:23 Uhr | dpa

Ermittler in Glasgow haben neue Erkenntnisse zu einem 17 Jahre alten Mordfall (Symbolbild). (Quelle: imago/IPA )

Eine junge Frau wird 2005 tot in einem Wald aufgefunden – nun haben Ermittler in Glasgow einen 49-Jährigen festgenommen, der mit diesem Todesfall in Verbindung stehen könnte.

Der 49-Jährige sei im Zusammenhang mit dem Tod der 2005 verschwundenen, damals 27-jährigen Emma Caldwell aus Glasgow festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft, wie die schottische Polizei mitteilte.

Die junge Frau, die in Glasgow als Prostituierte gearbeitet hatte, war 2005 rund einen Monat nach ihrem Verschwinden in einem Wald in der Grafschaft South Lanarkshire tot aufgefunden worden.



Nachdem sich unter anderem ihre Mutter unermüdlich dafür eingesetzt hatte, wurden im Jahr 2015 die Ermittlungen zu dem ungelösten Fall wieder aufgenommen, allerdings bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Die Festnahme ergab sich nun aus neuen "aussagekräftigen Befragungen" der zuständigen Ermittler, wie es in der Polizeimitteilung hieß.