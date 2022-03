Vier Geschwister und ihr Vater

Monatelang verschwundene Kinder aus Stralsund in Italien gefunden

18.03.2022, 14:44 Uhr | dpa

Vier Stralsunder Kinder sind nach monatelanger Suche gemeinsam mit ihrem Vater in Italien gefunden worden (Symbolbild). (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Vier Kinder aus Stralsund sind Monate nach ihrem Verschwinden in Mailand gefunden worden. Ihr Vater soll sie dort hingebracht haben. Gegen ihn wird wegen Verdachts der Kindesentziehung ermittelt.

Ein 54-jähriger Mann von der Insel Rügen soll vier Kinder aus Stralsund im Streit mit der Mutter über Monate bis nach Italien mitgenommen haben. Die Kinder waren Anfang Dezember 2021 verschwunden und nach europaweiter Fahndung erst Anfang März in der Nähe von Mailand wieder gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Gegen den Vater, der dort ebenfalls war, werde wegen Verdachts der Kindesentziehung ermittelt.

Er soll die beiden 15 und 8 Jahre alten Mädchen sowie die 10 und 12 Jahre alten Jungen damals mit einem Fahrzeug abgeholt und mit ihnen verschwunden sein. Die Kinder lebten vorher in zwei verschiedenen Kindereinrichtungen in Stralsund, wo sich zudem die Mutter um sie kümmerte.

In Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei seien die Kinder in Italien gefunden und dort zunächst bei Pflegefamilien untergebracht worden. Die beiden jüngeren Kinder seien mit der Mutter schon wieder zurückgekommen, die beiden Jugendlichen kämen aus organisatorischen Gründen in den nächsten Tagen.