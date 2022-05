Aktualisiert am 04.05.2022 - 22:26 Uhr

Er soll seine Dates mit Drogen getötet und dann ihre Konten geplĂŒndert haben: In Spanien ist die Polizei auf der Suche nach einem mutmaßlichen Serienmörder – der es auf Homosexuelle abgesehen hat.

In Spanien ist nach Überzeugung der Polizei ein Serienmörder unterwegs, der es auf Homosexuelle abgesehen und bereits mindestens vier MĂ€nner getötet haben soll. Alle vier Morde hĂ€tten sich in der baskischen Metropole Bilbao im Norden Spaniens ereignet, berichteten die Zeitung "El Mundo" und andere spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die zustĂ€ndigen Behörden im Baskenland. Als dringend VerdĂ€chtiger werde ein junger Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren gesucht, hieß es. Der mutmaßliche TĂ€ter sei von einem Opfer beschrieben worden, das im Dezember entkommen sei.