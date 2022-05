Schmuckst├╝cke im Wert von ├╝ber 113 Millionen

In dem Prozess sind bereits sechs junge M├Ąnner wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Deutschen stammen aus einer bekannten arabischst├Ąmmigen Berliner Gro├čfamilie.

Sie sollen am fr├╝hen Morgen des 25. November 2019 aus dem Schatzkammermuseum 21 Schmuckst├╝cke mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von ├╝ber 113 Millionen Euro gestohlen und Sachsch├Ąden in H├Âhe von ├╝ber einer Million Euro hinterlassen haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, einen Stromkasten in der Altstadt angez├╝ndet zu haben sowie ein Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnhauses.

Einer der sechs Angeklagten hatte Ende M├Ąrz sein Schweigen gebrochen und seine Beteiligung an Vorbereitungen zu der Tat einger├Ąumt. Namen von anderen Beteiligten nannte er aber nicht.

Mehr als 1.000 DNA-Proben f├╝hrten zu Angeklagten

Am Dienstag hatte in dem Prozess der Chef der DNA-Analytik im Landeskriminalamt Sachsen, Ralf Nixdorf, als Zeuge ausgesagt. Demnach haben mehrere Angeklagte am Tatort Spuren hinterlassen. Bei vier der sechs Beschuldigten war er sich vollkommen sicher. In einem weiteren Fall ging der 52 Jahre alte Experte mit gro├čer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Betroffene wie die vier anderen an der Au├čenmauer des Dresdner Schlosses einen genetischen Fingerabdruck zur├╝cklie├č.

Nach Angaben von Nixdorf waren mehr als 1.000 DNA-Proben ausgewertet worden. Aber nicht alle lie├čen sich verwerten. Vor allem die Spuren im Inneren des Gr├╝nen Gew├Âlbes waren zum gr├Â├čten Teil unbrauchbar. Grund: Die T├Ąter hatten mit einem Feuerl├Âscher gespr├╝ht. Nixdorf schilderte, wie der dabei entstehende Druck DNA-Material durch die Gegend bl├Ąst und Spuren verwischt. "So was m├Âgen wir gar nicht", sagte er mit Blick auf die Auswertung.