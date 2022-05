Ein Mann hat in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und f├╝nf Personen und sich selbst verletzt. Der Verd├Ąchtige sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Opfer und T├Ąter h├Ątten in keiner Beziehung zueinander gestanden. Die Opfer erlitten Schnittwunden, einer eine Stichwunde. Vier Reisende kamen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in D├╝sseldorf mit.